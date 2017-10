Satsar på vegar som kan snakka med bilen

Fredag sende Statens vegvesen ut handlingsprogrammet sitt for perioden 2018 til 2023 ut på høyring. Løyvingane til vegformål totalt blir i snitt 40 milliardar kroner i året, inkludert Nye Veier AS, noko som er 18 prosent over nivået i 2017. Planen kan seiast å reflektera regjeringa si kåring av veg og samferdsel som ein av statsbudsjettvinnarane torsdag.

– Dette er eit viktig dokument om korleis Nasjonal transportplan blir følgd opp på riksvegane dei neste åra, seier direktør Terje Moe Gustavsen i Statens vegvesen i ei pressemelding.

I tillegg til å dekkja dei fleste tradisjonelle vegformål, rettar Vegvesenet i denne planen også blikket mot framtida. Dei vil satsa ein halv milliard på såkalla intelligente transportsystem, altså system der datamaskiner i bilen samverkar med informasjon om vegen.

– Som styresmakt for veg og trafikk må vi arbeida med alle spørsmål som reiser seg om lovverk, data, personvern og standardisering. Vi skal setja i verk pilotar som viser korleis ny teknologi kan effektivisera transportsystemet, seier Gustavsen.

Dei store postane blir utskifting av tunnelar og utbetring av bruer, i tillegg til utbygging av 49 store vegprosjekt. Vegvesenet opplyser at dei nye vegprosjekta i perioden vil gje ein samla reduksjon i klimagassutsleppa i ein storleik på 40.000 tonn CO2-ekvivalent i året.

Planen blei fredag sendt til alle fylkeskommunane og dei største bykommunane for ein uttale.

