Listhaug avviser å gi kommunane fleire flyktningar

Leiar Gunn Marit Helgesen i kommuneorganisasjonen KS, seier til NRK at norske kommunar no har meir enn god nok kapasitet til å ta imot fleire flyktningar.

Ho peikar på at mottakskapasiteten og systema rundt dette vart bygt opp då flyktningkrisa var på topp, men når talet på flyktningar er rekordlågt, så blir det meir enn nok med ledig kapasitet.

– Regjeringa bør vurdere å ta imot fleire kvoteflyktningar slik at ein har ein jamn straum av flyktningar som skal busetjast. Vi har bygd opp kompetanse og kvalitet, og det ville vere trist om dette skal byggjast ned. Dersom det skulle komme ei ny bølgje med flyktningar, trur eg faktisk at mange kommunar vil vegre seg for å gjennomføre ein ny stor fellesdugnad, seier ho.

Men KS møter ein kald skulder hos Sylvi Listhaug.

– Sidan 2012 har det komme nesten 80.000 flyktningar. Det betyr framleis store utfordringar for kommunane. Kommunane har veldig mykje å gripe fatt i for å hjelpe dei som allereie er komne, seier ho.

I Politisk Kvarter på NRK fredag sa Listhaug at vellykka integrering er avhengig av både tid og talet på flyktningar som kjem.

– Kommunane kan bruke sin kapasitet til å betre integrere dei som allereie er komne, seier Listhaug.

Listhaug meiner det er «god butikk» for kommunane å ta imot flyktningar ettersom dei får godt betalt for staten for å gjere dette.

(©NPK)