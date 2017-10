Hareide saknar HV-satsing 

Han meiner den nye planen til regjeringa for Hæren og Heimevernet vil styrkja Forsvaret både når det gjeld kampkraft, mobilitet, evna til å halda ut og til å reagera.

– KrF stemde mot å redusera mannskapsstyrken i Heimevernet til 38 000 og nedlegginga av Sjøheimevernet. Eg saknar større satsing på Heimevernet, men er glad for at regjeringa no går tilbake på forslaget om å leggja ned HV 11. Det er også gledeleg at det no er føreslege å halda oppe distriktsstrukturen i HV, slik KrF gjekk inn for ved behandlinga av Langtidsplanen for Forsvaret, seier Hareide.

Når ein startar arbeidet med proposisjonen i Stortinget, vil KrF undersøkja grunnlaget for å reversera reduksjonen av HV-styrkar som Arbeidarpartiet og regjeringspartia vedtok i samband med langtidsplanen for Forsvaret.

– KrF er nøgd med styrkinga av Hæren i Nord-Noreg, men det er beklageleg at ein ikkje har funne rom for nye transporthelikopter til Hæren og at regjeringa ikkje ser ut til å snu når det gjeld helikoptermiljøet på Bardufoss, seier KrF-leiar.

