Utgifter til folketrygd aukar med 9 milliardar

Totalt sett er det venta at dei totale utgiftene til folketrygda for Arbeids- og sosialdepartementet i 2018 å bli 417 milliardar kroner.

Auken kjem av hovudsakleg av større utgifter til alderspensjon, som totalt er venta å stige med 8 milliardar kroner. Regjeringa forventar at talet på alderspensjonistar aukar med 24.000 i 2018, noko som åleine aukar utgiftene med 5 milliardar kroner.

I tillegg bidrar auka utgifter til sjukepengar til at folketrygda et opp meir av budsjettet. Totalt aukar utgiftene med 0,9 milliardar kroner, trass i at den siste tilgjengelege statistikken på sjukefråvær (2. kvartal 2017) viser ein nedgang på 11,9 prosent.

Utbetalinga av arbeidsavklaringspengar er venta å auke med 0,3 milliardar, sjølv om talet på mottakarar er venta å gå ned både i resten av 2017 og vidare i 2018. Auka gjennomsnittlege utgifter til kvar enkelt brukar gjer likevel at kostnadane aukar i 2018.

Uføretrygda er venta å auke med 2,5 milliardar kroner som følgje av at talet på uføretrygda er venta å auke med 4.300 i 2017 og om lag 4.500 i 2018.

Den einaste posten som trekkjer budsjettutgiftene ned, er dagpengeløyvinga. I 2017 var denne på 16,3 milliardar kroner, mens i budsjettet for 2018 er den nedjustert til 13 milliardar kroner.

Reduksjonen blir sett i samanheng med positiv utvikling i arbeidsmarknaden, og med forslaget om endring i oppteningsperioden for dagpengeordninga.

