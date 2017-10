Talet på kvoteflyktningar blir kutta til 1120, på nivå med før 2015

– Bakgrunnen for forslaget er at regjeringa har gjennomført Stortingets vedtak om overføring av 8.000 syriske flyktningar for perioden 2015-2017, skriv regjeringa i statsbudsjettet.

Regjeringa skriv at Noreg er blant landa i Europa som har bidratt mest, både i forhold til folketalet og i talet på kvoteflyktningar. Den påpeikar vidare at det no er viktig å sikre at flyktningane blir godt integrerte i arbeidslivet og det sosiale liv.

– Dette er eit langsiktig arbeid som krev stor innsats frå mange, heiter det.