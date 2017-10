Regjeringa vil kutte i støtta til folkehøgskulane

I statsbudsjettet foreslår regjeringa å kutte støtta til folkehøgskulane med 25 millionar. I tillegg foreslår regjeringa å kutte i studiestøtta til elevane totalt med 11 millionar.

– Vi er svært skuffa over forslaget regjeringa legg fram i dag, seier Odd Arild Netland, dagleg leiar i Folkehøgskolerådet i ei pressemelding.

Hausten 2017 starta over 7700 elevar på folkehøgskule. Det er ny rekord for tredje år på rad. Budsjettet tar ikkje høgde for elevveksten og som følgje av dette manglar ytterlegare ni millionar i budsjettet, skriv Folkehøgskolerådet.

– Kuttet vil få store konsekvensar for enkeltskular og elevar, og rammar usolidarisk i ei tid der folkehøgskolane har rekordmange elevar, seier Netland.

Før stortingsvalet i september lova både KrF, Venstre, SV og Senterpartiet å jobbe for meir pengar til folkehøgskulane.

(©NPK)