Regjeringa vil kutta i støtta til folkehøgskulane

Regjeringa føreslår å kutta støtta til folkehøgskulane med 25 millionar kroner. I tillegg føreslår regjeringa å kutta i studiestøtta til elevane totalt med 11 millionar.

– Vi er svært skuffa over forslaget regjeringa legg fram i dag, seier Odd Arild Netland, dagleg leiar i Folkehøgskolerådet i ei pressemelding.

Hausten 2017 starta over 7.700 elevar på folkehøgskule. Det er ny rekord for tredje år på rad. Budsjettet tek ikkje høgd for elevveksten, og som følgje av dette manglar ytterlegare ni millionar i budsjettet, skriv Folkehøgskolerådet.

Før stortingsvalet i september lova både KrF, Venstre, SV og Senterpartiet å arbeida for auka midlar til folkehøgskulane.

Roy Steffensen (Frp), leiar av utdannings- og forskingskomiteen, skriv i ein e-post til NTB at kutta i hovudsak vil ramma kortkursa skulane tilbyr.

– Kuttet vil først og fremst ramma kurs som linedance, bridge og meditasjon. Det bør ikkje vera ei statleg oppgåve å finansiera dette, skriv Steffensen.

Netland i Folkehøgskolerådet peikar på at regjeringa sa det same i budsjettforslaget for 2015 og 2016.

– På denne måten vil skular mista tilskot dei allereie har fått ja til i perioden frå 2014 til 2016. Det høyrest svært merkeleg ut å gå tilbake i tid, seier Netland til NTB.

Han meiner at dersom det skal kuttast i støtta, må kutta gjerast framover i tid. Det betyr at det tredelte tilskotet og rammevilkåra må endrast.

– Dette er den einaste måten å gjera det på. Då vil det ramma alle folkehøgskulane, seier Netland.

