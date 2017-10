Regjeringa vil bruke 2,9 prosent av oljefondet

Det er litt under grensa regjeringa har sett på 3,0 prosent.

Regjeringa forventar at bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Noreg (BNP) aukar med 2,5 prosent. Det er opp frå eit anslag på 2,0 prosent for 2017.

Konjunkturnedgangen som følgde etter oljeprisfallet for tre år sidan, er no over, fastslår regjeringa.

– Oppsvinget i norsk økonomi er komme raskare enn venta, og anslaget for den økonomiske veksten for inneverande år er justert markert opp. Allereie neste år blir det anslått at økonomien kjem til å vekse raskare enn den historiske trenden, ifølgje Finansdepartementet.

Regjeringa meiner vidare at arbeidsmarknaden er i betring. Framover er det venta høgare vekst i sysselsettinga og lågare arbeidsløyse. Arbeidsløysa (AKU-nivå) blir anslått å gå ned frå 4,3 prosent i år til 4,0 prosent neste år.

Statsbudsjettet for 2018 inneber nøytral finanspolitikk med ein budsjettimpuls på under 0,1 prosent av BNP Fastlands-Noreg i 2018.