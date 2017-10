Regjeringa satsar meir på tog – men mest på veg

I budsjettforslaget for 2018 foreslår regjeringa å løyve totalt 67,5 milliardar kroner over samferdselsbudsjettet, ein auke på 4,1 milliardar frå i fjor.

Drygt 23 milliardar av pengane er sett av til jernbaneføremål, noko som utgjer eit kutt på litt over 12 prosent frå budsjettet i år i reine kroner. I budsjettet i fjor bidrog likevel rekneskapsmessige kostnader i samband med opprettinga av Bane Nor til eit kunstig høgt beløp.

– Reint aktivitetsmessing er dette reelt sett ein auke på 1,25 milliardar, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til NTB.

Samtidig blir det sett av nesten 36 milliardar kroner til vegføremål, ein auke på 7,7 prosent.

Hovudprioriteringa i vegbudsjettet for Samferdselsdepartementet er auka tilskot til Nye vegar. Regjeringa forslår å løyve i underkant av 5,3 milliardar kroner til Nye vegar AS i 2018, noko som er ein auke frå 2017-budsjettet på over 2,2 milliardar.

Mesteparten går likevel til Vegvesenet, som det er sett av 30,6 milliardar kroner til. Det er ein auke frå i fjor på 357 millionar kroner.

Særskilde transporttiltak blir tilgodesett med 3,5 milliardar kroner, ein auke på 15 prosent.

Det er også lagt vekt på kollektivprosjekt i dei største byane. Regjeringa har sett av ei totalpakke på 2,5 milliardar kroner til byane, derav 785 millionar til store kollektivprosjekt.

