Regjeringa foreslår 3 milliardar i skatte- og avgiftslette

Hovuddelen av endringa vil først få effekt frå 2019, men bokført verknad neste år vil bli på 700 millionar kroner.

I skatteforliket vart Stortinget einige om å redusere skattesatsen på alminneleg inntekt frå 24 til 23 prosent for selskap og personar.

I tillegg foreslår regjeringa fritak for eigedomsskatt på produksjonsutstyr. Argumentet er at det vil gjere det meir lønnsamt for næringslivet å investere i nye arbeidsplassar.

