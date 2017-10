Regjeringa føreslår 3 milliardar i skatte- og avgiftslettingar

Hovuddelen av endringa i budsjettforslaget for neste år får først effekt frå 2019, men bokført verknad neste år blir på 700 millionar kroner.

I skatteforliket på Stortinget er det allereie bestemt at skattesatsen på alminneleg inntekt skal reduserast frå 24 til 23 prosent for selskap og personar. Det er siste steget i nedtrapping som no blir gjennomført.

Med dette budsjettforslaget har Høgre-Frp-regjeringa kutta skattar og avgifter med 26 milliardar kroner sidan dei tok over.

Frå arbeid til forbruk

Samtidig som regjeringa kuttar skattar, blir den lågaste momssatsen auka frå 10 til 12 prosent. Finansministeren seier omlegginga betyr at ein vrir skattlegging frå arbeid og sparing til forbruk.

– Det er ei endring i retning av eit skatteopplegg som er tilpassa dei utfordringane vi står overfor, sa Siv Jensen i finanstalen.

300–400 kroner i skattelette

* Folk som ligg i normalsjiktet på lønsstigen, får i gjennomsnitt 300 kroner i skattelette med opplegget til regjeringa.

* Dei som tener mellom 750.000 og 1 million kroner, får i snitt 400 kroner. Folk med millioninntekt og meir får i snitt 1.700 kroner skattelette.

* Den lågaste inntektskategorien på opp til 150.000 kroner, får i snitt ei skattelette på 100 kroner.

* Sjølvstendig næringsdrivande kjem som gruppe godt ut av skatteendringane. Samla får denne gruppa lette på 170 millionar kroner. Det utgjer eit gjennomsnitt på 1.600 kroner, der 700 kroner av desse er lette i formuesskatt.

* Gjennomsnittleg kutt i formuesskatt for gruppa med inntekt på over éin million kroner, er 1.800 kroner.

Ny ordning for gründarar

Det blir ikkje føreslege noko endring i formuesskatten neste år, men regjeringa vil dobla verdsetjingsrabatten på aksjar frå 10 til 20 prosent. Dette er også avtalt i skatteforliket, som alle parti bortsett frå SV gjekk saman om.

Regjeringa vil også leggja om skatteinsentiva for gründerar, som varsla i revidert nasjonalbudsjett på forsommaren. Målet er å gjera det lettare for små selskap i startfasen å rekruttera og ta vare på tilsette.

Etter den nye ordninga skal fordelar ved opsjonar til tilsette i små oppstartsselskap, inntil ei grense på 30.000 kroner, skattleggjast først når aksjane blir realiserte.

