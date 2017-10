Redningsselskapet fryktar for sjøsikkerheita

Den manglande løyvinga fører til at etableringa av ei ny havgåande redningsskøyte i Finnmark blir innstilt. Ei ny skøyte ville ifølgje RS ha bidratt til å styrkje sjøsikkerheita langs kysten i Nord-Noreg.

I dag har staten berre to slepebåtar i området mellom Røst i Lofoten og grensa til Russland, skriv RS i ei pressemelding. Redningsselskapet har ti redningsskøyter i same område, av dei er berre fire havgåande og berre to av desse i Finnmark. Behovet for ei ny havgåande skøyte langs den tøffe og vêrharde nordnorske kysten er derfor stort.

Samtidig peikar RS på at regjeringa ønsker å overføre gods frå veg til sjø med trafikkvekst som resultat.

– Vi som er tillitsvalde for dei sjøtilsette i Redningsselskapet, er bekymra over den manglande viljen frå regjeringa til å prioritere fleire redningsskøyter. Vi er 200 sjøfolk som jobbar på redningsskøytene langs kysten vår og som av eiga erfaring ser kor viktig vårt bidrag er for beredskapen, seier hovudtillitsvalt i Norsk Sjøoffisersforbund Kjetil Braaten.

Han ber Stortinget ta ansvar og få gjennom løyvinga på knappe 10 millionar kroner.

Dei moglege miljøkonsekvensane ved ulykker er ifølgje Kystverkets sjøsikkerheitsanalyse størst i dei tre nordlegaste fylka. Blant anna vil tankskipstrafikken auke med 282 prosent i Troms og 300 prosent i Finnmark, opplyser RS.

