Raskare vekst og lågare arbeidsløyse, varslar Jensen

Regjeringa foreslår å bruke 2,9 prosent av oljefondet i statsbudsjettet for 2018 – det same som i fjor.

Oljepengebruken er litt under grensa som regjeringa har sett på 3,0 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland, populært omtalt som oljefondet.

– Det er litt meir enn økonomien tilseier at dei burde bruke, meiner seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets.

Vekst litt over

Veksten i norsk økonomi blir anslått å auke til 2,5 prosent neste år (BNP for Fastlands-Noreg). Det er ein oppgang frå eit anslag på 2,0 prosent for i år, og opp frå 1,0 prosent i fjor.

– Det er litt høgare enn normalveksten, og isolert sett burde ein då ha brukt litt mindre oljepengar, er reaksjonen frå Aamdal.

Han understrekar likevel at budsjettet er «innanfor det ein må kunne kalle eit rimeleg tilpassa budsjett».

– Gode nyheiter

Finansdepartementet presenterte nøkkeltal frå forslaget til neste års statsbudsjett klokka 8 torsdag morgon. Resten av statsbudsjettforslaget blir lagt fram klokka 10.00.

– Det er eigentleg gode nyheiter vi kjem med, for no har pilene snudd. No går arbeidsløysa ned, veksten i økonomien går opp og fleire kjem i arbeid, sa finansminister Siv Jensen (Frp) då ho møtte pressa utanfor heimen sin i Oslo tidleg torsdag morgon.

Nedgangen over

Vurderinga til regjeringa er at det går betre med norsk økonomi enn tidlegare venta. Konjunkturnedgangen som følgde etter oljeprisfallet for tre år sidan, er no over, blir det slått fast.

– Oppsvinget i norsk økonomi er komme raskare enn venta, og anslaget for den økonomiske veksten for inneverande år er justert markert opp. Allereie neste år blir det anslått at økonomien vil vekse raskare enn den historiske trenden, ifølgje pressemeldinga frå Finansdepartementet.

Lågare arbeidsløyse

Regjeringa meiner vidare at arbeidsmarknaden er i betring. Framover er det venta høgare vekst i sysselsettinga og lågare arbeidsløyse. Arbeidsløysa (AKU-nivå) blir anslått å gå ned frå 4,3 prosent i år til 4,0 prosent neste år.

Ifølgje Aftenposten inneber det 30.000 nye jobbar neste år.

Statsbudsjettet for 2018 inneber nøytral finanspolitikk med ein budsjettimpuls på under 0,1 prosent av BNP Fastlands-Noreg i 2018.

Som forventa

DNB Markets vurderer budsjettforslaget til å vere godt tilpassa situasjonen i norsk økonomi.

– Nøkkeltala er i tråd med det Noregs Bank la til grunn i siste pengepolitikkrapport. Utslaga på renter og valuta burde bli ganske moderate, og det er heller ingen grunn til å tru at kronekursen vil gå opp, seier Kyrre Aamdal til NTB.

Sjefanalytikar Erik Bruce i Nordea finn ingen overraskingar i hovudtala.

– Budsjettet er marginalt ekspansivt, etter år med sterk stimulus. Budsjettet er i tråd med forventningane frå Noregs Bank, seier Bruce.