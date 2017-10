Oppgangen held fram på Oslo Børs

Omsetnaden torsdag enda på 4 milliardar kroner. Marine Harvest toppa omsetnadslista, og selskapet var også vinnaren blant dei mest omsette med ein vekst i aksjekursen på 1,7 prosent.

Oljeselskapet DNO var taparen med eit fall på 1,7 prosent. Statoil var nest mest omsett, men sluttkursen var den same som onsdag.

FTSE 100 i London og DAX 30-indeksen i Frankfurt steig begge med 0,2 prosent, mens CAC 40 i Paris fall med 0,1 prosent.

Eit fat nordsjøolje blei ved børsslutt omsett for 56,3 dollar, mens amerikansk lettolje gjekk for 50,4 dollar fatet, noko som er om lag det same som onsdag.

(©NPK)