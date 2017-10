Miljørørsla gir regjeringa stryk på klima 

– Igjen ser vi til vår skuffelse at statsbudsjettet er nok eit grått budsjett som på ingen måte tar Noreg gjennom det grøne skiftet som Erna Solberg snakkar så varmt om, seier Truls Gulowsen, leiar i Greenpeace Norge.

Han meiner budsjettet er bortkasta og at det vitnar om ei regjering som ikkje tar klimaendringane på alvor.

Leiar i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg skuldar statsminister Erna Solberg for «total ansvarsfråskriving».

– I dag hadde regjeringa sjansen til å vise seg tilliten verdig og levere eit budsjett med ein tydeleg grøn profil som verkeleg kuttar klimagassutslepp og tar vare på den verdifulle naturen vår. Eit slikt budsjett har vi ikkje fått i dag, seier Lundberg.

– Regjeringa abdiserer på klima- og miljøfeltet, seier ho.

Meiner kritikken er overdriven

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) har vanskeleg for å forstå kritikken.

– Eg synest kritikken var litt vel kraftig, seier Helgesen til NTB.

– Det er ikkje uvanleg å få kritikk for framlegginga av statsbudsjettet, men kommentarane frå Naturvernforbundet er dårleg forankra i verkelegheita, seier han.

Ifølgje Helgesen blir dei samla løyvingane til klima og miljø auka med 1,3 milliardar kroner. Pengane skal blant anna gå til kollektivtiltak i byar, jernbane og det nye fondet Fornybar AS.

Ber Stortinget ta grep

No må opposisjonen finne fram grønsåpe og vaske budsjettet reint, meiner Gulowsen.

Marius Holm i miljøstiftinga Zero trur ikkje opposisjonen vil godta det regjeringa har lagt på bordet.

– Forhandlingane må reversere uvissa som er skapt om elbilfordelane, trygge framleis satsing på fullskala fangst og lagring av CO2 og gi ei meir offensiv satsing på utvikling av klimateknologi som gir grøn konkurransekraft, inkludert Enova, seier Holm.

– Eit framleis borgarleg samarbeid er avhengig av ein meir offensiv klimapolitikk enn det regjeringa her har lagt fram, seier han.

Meiner naturen tapar

Miljøpolitisk leiar Ingrid Lomelde i WWF meiner klima og naturvern er budsjettets to store taparar.

– Dette statsbudsjettet leverer ikkje løysingane som Noreg treng for det klimaskiftet vi må gjennomføre. Dersom alle land kuttar klimautslepp i same tempo som oss, vil resultatet bli ei global oppvarming ute av kontroll, med katastrofale konsekvensar for menneske, dyr og natur, seier Lomelde.

– Regjeringa ser berre kostnadane og ikkje moglegheitene ved å redde klima og natur, seier ho.

Tesla og CO2-reinsing

To enkeltsaker peiker seg ut som konfliktstoff med det same. Den eine er elbilfordelane. Der har regjeringa foreslått ei endring som vil gjere at tunge elbilar vil koste 70.000 kroner meir. Dette vil spesielt ramme Tesla-kjøparar.

Eit anna spørsmål er planane om å få på plass eit fullskala anlegg for CO2-reinsing. Her gjer regjeringa djupe kutt i pengehjelpa, samtidig som det blir varsla at heile prosjektet vil bli tatt opp til revurdering i vår.

Både miljøorganisasjonar og industriaktørar kritiserer regjeringa for å skape uvisse om planane.

