Meir framgang for Høgre på ny måling

Målinga er utført av Opinion for Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Det mest påfallande med tala er at dei liknar veldig på valresultatet. Dei aller fleste i denne undersøkinga seier at dei hadde stemt same parti i dag som dei stemte ved stortingsvalet for ein månad sidan, seier valforskar Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning til ANB.

Framstegspartiet misser litt oppslutning i målinga og går 0,3 prosentpoeng tilbake til 14,9 prosent. Kristeleg Folkeparti og Venstre endar begge på 4,1 prosentpoeng, ein framgang på høvesvis 0,7 og 1,6 prosentpoeng. Endringane er frå målinga i september.

Dei andre partia har denne oppslutninga (endringar frå sist måling i parentes): Sp: 10,6 (+2,0), SV: 6,0 (-0,1), Raudt: 2,2 (-2,7), MDG: 4,8 (-0,9), Andre: 0,7 (-0,5).

Målinga er basert på 958 intervju som vart gjennomført mellom 3. og 9. oktober. Feilmarginen varierer frå 1 til 3 prosentpoeng.

