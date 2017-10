KS etterlyser pengar til ras- og flaumsikring

Ho er overraska over at budsjettforslaget ikkje tar større grep for å sikre infrastrukturen.

– Vi finn lite og ingenting som kan bidra til å trappe opp arbeidet med å ta igjen etterslepet på vedlikehald av fylkesvegane, og vi finn inga satsing på ras- og flaumsikring. Når vi opplever stadig sterkare og stadig oftare ekstremvêr, med store øydeleggingar som rammar enkeltmenneske og lokalsamfunn, er det alvorleg at det ikkje blir satsa meir på førebygging, seier Helgesen.

Ho er også kritisk til at regjeringa for tredje år på rad svekkjer den statlege finansieringa av tenester til folk med psykisk utviklingshemming, sterkt nedsett funksjonsevne, alvorlege rusproblem og psykiske lidingar.

– Staten fortset å spare pengar ved å dytte utgifter over på kommunane, seier ho.

Regjeringa legg opp til å auke dei frie inntektene til kommunar og fylke med 3,8 milliardar kroner, det vil seie 1 prosent meir enn i år. Dette er i nedre del av det som vart varsla i kommuneproposisjonen i vår, då det vart lagt opp til ein vekst på mellom 3,8 og 4,3 milliardar kroner, påpeikar Helgesen.

– Med tanke på dei signala som er gitt om utsiktene for dei offentlege finansane, er det ikkje veldig overraskande at regjeringa denne gongen legg seg der, seier ho.

