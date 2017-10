Dette betyr statsbudsjettet for lommeboka

Skatt:

Ektepar der den eine forsørgjer den andre, blir dei store taparane i statsbudsjettet for neste år. Regjeringa vil fjerne skatteklasse 2, som gir høgare personfrådrag og gunstigare skattlegging for ektepar der den eine parten har låg eller inga inntekt.

Inntektsskatten blir redusert frå 24 til 23 prosent. Det betyr i snitt 400 kroner i skattelette for dei som tener 750.000 til éin million kroner, mens dei med millioninntekt og meir i snitt får 1.700 kroner mindre i skatt.

Eigedomsskatten består, men regjeringa vil innskrenke moglegheita kommunane har til å innføre eller auke den. Samtidig blir det innført skatt på korttidsutleige av bustad, som vil ramme dei som har kasta seg på Airbnb-bølgja.

Høgare moms:

Sparte skattekroner kan likevel forsvinne i høgare moms. Regjeringa vil auke den lågaste momssatsen, "moro-skatten", frå 10 til 12 prosent. Det gjer det dyrare å gå på kino, ta buss og drosje, sjå fotball og bu på hotell.

Auka rentebelastning:

Lågare skatt betyr også at verdien av rentefrådrag på bustadlån blir mindre. For ein familie med 3 millionar kroner i gjeld utgjer denne effekten i dag 3.000 kroner i året samanlikna med 2015. Om rentene blir dobla til 5 prosent, vil det gi ein kostnadsauke på 6.000 kroner, ifølgje forbrukarøkonomane i Sparebank 1.

Dagpengar og einslege forsørgjarar:

Arbeidslause og aleineforeldre kan gå trongare tider i møte. Regjeringa foreslår å stramme inn reglane for dagpengar, ved at det heretter ikkje skal vere mogleg å samle opp inntening over tre år. Dermed må ein ha tent minst 1 G (93 634 kroner) siste år for å kvalifisere for arbeidsløysetrygd.

Regjeringa vil også kutte støtta til einslege forsørgjarar med 13 prosent.

Aksjerabatt:

Vinnarane i statsbudsjettet er aksjespararar med høg formue. Regjeringa legg opp til at aksjeeigarar berre skal betale formuesskatt for 80 prosent av den reelle verdien på aksjane. Det betyr ein skatterabatt på 20 prosent for dei som er i posisjon til å betale formuesskatt. Regjeringa forslår ein slik "aksjerabatt" for å få fleire til å spare i aksjar enn i bustad og slik bidra til vekst i økonomien.

Denne "gåvepakka" har ein prislapp på rundt 765 millionar kroner.

Elbilar blir dyrare:

Regjeringa vil innføre ei eingongsavgift for elbilar, lik den som er for hybridbilar. Avgifta skal gjelde elbilar med vekt over to tonn. Ein tung Tesla kan dermed koste 70.000 kroner meir, mens lettare elbilar får ei avgift ned mot 7.000 kroner. Det blir også dyrare å ha elbil som firmabil. Dei andre insentiva for elbilar, som gratis bompassering, blir vidareførte.

Andre endringar:

Barnehage: Regjeringa foreslår å auke maksprisen for ein barnehageplass med 110 kroner per månad til 2.910 kroner frå 1. januar 2018.

Pendlarar: Misser frådraget på 205 kroner per dag dersom dei kan lage mat i bustaden.

Alkoholavgift: Blir foreslått auka med 1,6 prosent. Ei flaske vin går dermed opp med omtrent ei krone, og ein liter brennevin med nesten fem kroner. Totalt har avgifta på ei vinflaske i Noreg no passert 70 kroner.

Også røyk, snus og godteri blir dyrare etter avgiftsaukar på mellom 1,5 og 1,9 prosent.

Legebesøk: Eigendelen går opp med 1,8 prosent.

Dyrare straum: Elavgifta aukar til 16,58 prosent per kilowatt.

NRK-lisensen: Aukar med 55 kroner til 2.922,70 kroner i 2018.

Drivstoffavgift: Ingen endringar, men avgifta blir prisjustert.

Kontantstøtta: Blir ikkje prisjustert og blir dermed ståande på inntil 7.500 kroner i månaden for barn mellom eitt og to år.

(©NPK)