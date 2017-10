Bondelaget rasar over manglande kompensasjon i statsbudsjettet

– Det er heilt uhaldbart at dette ikkje blir følgt opp, seier leiar i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Auken på den tollfrie importkvoten på ost frå EU svarar til produksjonen på rundt 70 gjennomsnittlege norske mjølkebruk. Det fører til store økonomiske tap for norske bønder.

Eit stortingsfleirtal har sidan bedt regjeringa kompensere til bøndene. Men regjeringa har i statsbudsjettet i år valt å ikkje gjere det.

– Eg er opprørt over at regjeringa ikkje følgjer fleirtalet i Stortinget om kompensasjon til norsk mjølkeproduksjon etter at store marknadsmoglegheiter er gitt bort og fjerna, seier Bartnes.

Regjeringa har også fasa ut eksportstøtta til Jarlsberg-ost, noko som har ramma 8 prosent av norsk mjølkeproduksjon. I tillegg har kvoten på import av storfekjøtt blitt tredobla.

Samla sett medverkar desse tiltaka til tapte marknadsmoglegheiter til ein verdi av rundt 400 millionar kroner, ifølgje Bondelaget.

