Solberg ventar på Venstre før ny regjeringsplattform kjem

– Vi har ein politisk situasjon der dei to regjeringspartia skal forhandle saman med Venstre om ei mogleg regjeringsdeltaking og ein felles plattform med eit heilt nytt parti. Det gjer at vi går den sonderinga og eventuelle forhandlingsrunden først, sa statsminister Erna Solberg (H) under andre dag av trontaledebatten på Stortinget onsdag.

– Det ville vere heilt unaturleg om dei to regjeringspartia skulle lage ein felles plattform og deretter gå inn i forhandlingar med eit tredje parti om ein ny plattform, la ho til.

Avklaringa kom etter spørsmål frå Ap-leiar Jonas Gahr Støre og Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum. Kjelder i Venstre har tidlegare antyda overfor NTB at det først etter at forhandlingane med regjeringa om statsbudsjettet vil vere naturleg å konkludere endeleg i spørsmålet om partiet skal gå inn i regjeringa eller ikkje.

(©NPK)