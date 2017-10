Siv Jensen gjer klart for nedbremsing

Budsjettet ber preg av at det går betre for norsk økonomi. Arbeidsløysa er lågare, sysselsettingsgraden aukar.

– Det gir oss handlingsrom, men vi må prioritere hardare enn vi har gjort før. Når pilene peiker i riktig retning, må vi gi mindre gass. Det er avgjerande ikkje å svekkje konkurranseevna til bedriftene, seier Jensen til NTB.

Statsminister Erna Solberg sa nyleg til Aftenposten at oljepengebruken vil liggje i underkant av 3 prosent av avkastinga av oljefondet. Krisepakkene til kommunar på Sør- og Vestlandet er borte, ifølgje E24.

– Dette er eit budsjett som er godt tilpassa. Vi må hugse på at det eigentleg er gode nyheiter fordi det går betre for Noreg no, seier Jensen.

– Burde vore lågare

Dei siste fem åra har oljepengebruken auka med reelt 19 milliardar kroner i året i gjennomsnitt, opplyser seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB. Med bakgrunn i signala frå Solberg, ventar han at auken vil liggje på reelt 7 milliardar kroner neste år.

– Det er klart lågare enn det som har vore årleg gjennomsnittleg auke heilt sidan handlingsregelen blei innført i 2001, seier han.

Makroøkonomane har litt ulike anslag for kva dei trur regjeringa landar på, men fleire seier nedbremsinga blir for liten.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets seier til DN at han ventar at oljepengebruken vil stige til 230 milliardar kroner, opp 9 milliardar frå i år.

– Eg meiner vi burde lege lågare. Vi burde bruke enda mindre oljepengar, seier han til avisa.

Store satsingar bind opp

I neste års budsjett er mykje bunde opp til å følgje opp tidlegare satsingar som Nasjonal Transportplan og Langtidsplanen for Forsvaret, i tillegg til at skattereforma skal bli fasa inn.

Regjeringa røpte dessutan storstilte sjukehussatsingar under valkampen. Det er allereie klart at det er sett av 2,7 milliardar kroner til eit nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet i Oslo, pluss pengar til nye sjukehus i Drammen og på Nordmøre.

Kommunane får 300 millionar kroner til tidleg innsats i skule og barnehage, av dei er 200 millionar kroner frie inntekter, melde Dagbladet i haust.

Og Nav-ordninga Individuell jobbstøtte som skal hjelpe folk med psykiske problem i jobb, skal gjerast varig. Ordninga doblast frå 100 til 200 millionar kroner, ifølgje Nettavisen.

Maner til ansvar

Opposisjonen har nyvunnen tru på å finne nye konstellasjonar for fleirtal, og det er allereie lagt fram 31 enkeltforslag i Stortinget. Jensen minner om at ein må ha summen av mange gode forslag i minne.

– Eg håper opposisjonen vil opptre ansvarleg, elles vil det vere ei utfordring for AS Noreg. Og eg har ikkje tru på at vi har ein uansvarleg opposisjon, seier ho.

Torsdag klokka 10 presenterer finansministeren forslag til statsbudsjett for 2018. Tidlegare har det vore ein del lekkasjar der hovudtal om anslaget til regjeringa for økonomien har komme ut. For å komme dette i forkjøpet, vil regjeringa denne gangen legge fram utvalde nøkkeltal klokka 8.

