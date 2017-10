Pappakvoten utvida til 14 veker

Både KrF og Venstre, i tillegg til dei raudgrøne partia, samla seg onsdag ettermiddag om Aps forslag om å igjen innføre 14 permisjonsveker for far. Solberg-regjeringa reduserte pappakvoten til ti veker i 2014.

– Vi er veldig glade for at det ser ut til å bli eit fleirtal for å auke fedrekvoten igjen. Med Høgre og Frps tempo for å sørgje for at far skal få fleire moglegheiter til å få bruke tid med ungane sine, vil det i realiteten ta 400 år før fedrar tar ut 14 veker med pappaperm, uttalte Aps nestleiar Hadia Tajik under trontaledebatten onsdag.

Aps forslag inneber ei tredeling av den totale foreldrepermisjonen – 14 veker til både far og mor, mens den siste tredelen kan fordelast fritt.

