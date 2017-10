Nordea og Vipps inngår samarbeid – konkurrent legg ned

Nordea Norge har inngått ein samarbeidsavtale med Vipps for distribusjon til sine kundar i Noreg. Det varsla dei to selskapa på ein pressekonferanse onsdag.

– Det blir mykje enklare for kundane, seier Vipps-sjef Rune Garborg.

Nordea Norge går inn som såkalla partnarbank og vil distribuere Vipps til sine kundar på lik linje med dei andre bankane, men utan eigardel i det nye Vipps-selskapet.

Éin leverandør

– Vi trur at éin sterk og tydeleg leverandør av mobilbetaling vil gi den beste og enklaste betalingsløysinga for norske forbrukarar, seier Snorre Storset, administrerande direktør i Nordea Norge i ei pressemelding.

Garborg seier alt har peikt mot ei konsolidering av marknaden for mobilbetaling.

– Det gjer oss endå sterkare i møtet med den internasjonale konkurransen om mobilbetaling framover, seier han.

2,6 millionar brukarar

Vipps opplyser at dei har 2,6 millionar brukarar i dag, som er 49 prosent av den totale befolkninga og 60 prosent av kundegrunnlaget. Rundt 8 prosent av brukarane, vel 200.000, er Nordea-kundar.

Talet på daglege transaksjonar i Vipps ligg på mellom 300.000 og 400.000 på vanlege dagar.

Vipps vart lansert av DNB våren 2015, men er no eit eige selskap etter at DNB og over 100 andre norske bankar gjekk saman om samarbeidet på nyåret.

Fram til no har Nordea og Danske Bank samarbeidd om Vipps-konkurrenten Mobilepay, ei teneste som har ei dominerande stilling i Danmark.

Som ein konsekvens av at Nordea vel Vipps, vel Vipps-konkurrenten Mobilepay å leggje ned si verksemd i Noreg, opplyser Danske Bank. Samtidig er dei i dialog med Vipps om ein norsk distribusjonsavtale.

– Intensjonen er å lande ein slik avtale så snart som mogleg, seier Jesper Nielsen, direktør for personmarknaden i Danske Bank.

(©NPK)