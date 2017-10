Ikkje hastverk med ny regjeringsplattform

– Vi har ein politisk situasjon der dei to regjeringspartia skal forhandle saman med Venstre om ei mogleg regjeringsdeltaking og ei felles plattform med eit heilt nytt parti. Det gjer at vi går den sonderingen og eventuelle forhandlingsrunden først, sa statsminister Erna Solberg (H) under andre dag av trontaledebatten på Stortinget onsdag.

– Det ville vere heilt unaturleg om dei to regjeringspartia skulle lage ei felles plattform og deretter gå inn i forhandlingar med eit tredje parti om ei ny plattform, tilføydde ho.

God tid

Avklaringa kom etter spørsmål frå Ap-leiar Jonas Gahr Støre og Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum. Kjelder i Venstre har tidlegare antyda overfor NTB at det først etter at forhandlingane med regjeringa om statsbudsjettet vil vere naturleg å konkludere endeleg i spørsmålet om partiet skal tre inn i regjeringa eller ikkje.

– Vi har god tid til dette. Vi har ei utmerkt regjeringsplattform som peiker retninga framover. Det manglar ikkje på retning for arbeidet til regjeringa, den er tydeleg og klar, seier Solberg til NTB.

– Kan det bli over jul?

– Eg lar ingen sette tidsfristar for meg. Vi styrer landet godt på vegen, seier ho vidare.

Sp-kritikk

Sp-leiar Vedum meiner statsministeren burde ha vore tydelegare på at ei ny regjeringsplattform uansett skal komme og at den vil bli lagt fram i Stortinget.

– Det er heilt naturleg. Ei regjering skal styre eit land og mykje har skjedd sidan Sundvolden-erklæringa blei skrive. Høgre og Frp er to ulike parti. Ei regjeringsplattform vil bidra til større føreseielegheit og dessutan gi Stortinget svar på kva som er prioriteringane og hovudsakene til regjeringa framover, seier Vedum til NTB.

Han meiner ei ny plattform bør leggjast fram så raskt som mogleg og følgjast opp av ein debatt på Stortinget.

– Det verkar som om Erna Solberg meiner det kan vere litt tungt å jobbe fram ei ny regjeringsplattform med Frp. Det er jo spenningar i regjeringa og slike rundar er slitsame. Men det er sånt som følgjer med det å ha regjeringsansvar, seier Vedum.

Frp vil ha

Framstegspartiets nye parlamentariske leiar Hans Andreas Limi meiner regjeringa bør legge fram ei ny plattform for arbeidet sitt, uavhengig av om Venstre trer inn eller blir verande i opposisjon.

– Først må vi vente på prosessen med Venstre. Den blir heilt sikkert landa i løpet av hausten, og dersom det berre er Høgre og Frp som held fram i regjering, må dei to partia sette seg ned og forme ein ny politikk for denne fireårsperioden, seier Limi til NTB.

– På eit eller anna tidspunkt så vil ei ny plattform bli gjenstand for politisk debatt på Stortinget, tilføyer han.

At det kan dryge nokre månader før ei ny regjeringsplattform er på plass, er ikkje eit stort problem, meiner Limi.

– Vi snakkar jo ikkje om lang tid, og vi styrer jo allereie etter ei felles politisk plattform, som vi blei einige om for fire år sidan. I tillegg har vi trontalen som gir overordna føringar og statsbudsjettet for neste år som inneber ei konkretisering, seier han.

