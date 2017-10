Edvard Munch skal stillast ut på Oslo lufthamn

Edvard Munch er eitt av Noregs mest kjende namn i utlandet, og eit besøk på Munch-museet står på timeplanen for mange turistar som besøkjer hovudstaden.

No vil millionar av passasjerar som reiser til Noreg via Oslo lufthamn, kunne få ein smakebit av Munch allereie på flyplassen. Ein spesialdesigna monter skal plasserast i den nye utanlandspiren, til glede for både norske og internasjonale reisande, skriv Avinor i ei pressemelding.

Kunstverket som skal stillast ut i monteren, skal bytast ut kvart år, og det første, som vil vere på plass i desember, er måleriet «Hode ved hode». I tillegg vil monteren innehalde ein av Munchs trykksteinar.

Avtalen mellom Avinor og Munchmuseet gjeld førebels for ti år.

(©NPK)