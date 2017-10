Uber trekkjer seg ut av Noreg

Selskapet kunngjorde måndag at dei set verksemda Uber Pop på pause inntil vidare.

– Vi ønsker å signalisere at vi ønsker å bli regulert. Det har vi sagt lenge, seier sjefen for Uber i Norge, Carl Edvard Endresen, til NTB.

Kunngjeringa kjem like før Samferdselsdepartementet skal svare Eftas overvakingsorgan ESA om kva Noreg vil gjere med regelverket. Fristen er 27. oktober – tre dagar seinare trer Uber-pausen i kraft.

ESA krev at Noreg endrar løyvesystemet for persontransport fordi ordninga i dag er til hinder for fri konkurranse

