Thommessen ber om samarbeid på Stortinget

– Politikken er avhengig av meiningsmotsetningar og kamp. Den kan likevel ikkje berre handle om konfrontasjonar mellom opposisjon og posisjon. At veljarane skal fortsette å ha tillit avheng også av evna Stortinget har til å einast om breitt forankra, langsiktige og berekraftige løysingar som varetar velferda til folket, sa Thommessen i talen sin då det 162. storting opna måndag.

Han oppfordra også til at ein held seg til ein «levande og sannferdig offentleg samtale».

Stortingspresidenten, som blei attvalt laurdag trass i usemje om kor eigna han var, påpeikte at det aldri tidlegare har vore så mange kvinner på Stortinget, 69 i alt. Han viste også til at det er 66 nye representantar på Stortinget og for første gong heile ni parti.

