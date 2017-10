Skadar for ein halv milliard etter storflaumen på Sørlandet

Finans Norge anslår at erstatningane for skadane som er meldt inn er på rundt 500 millionar kroner. I tillegg kjem skader på ei rekke bilar og båtar. Summen baserer seg på tal frå Finans Norge og Norsk Naturskadepool.

Bakgrunnen for flaumen var at det i den første helga i oktober og den etterfølgjande måndagen fall dobbelt så mykje nedbør over Aust- og Vest-Agder som det vanlegvis gjer i heile september eller oktober. Det førte til ekstremt høg vassføring og omfattande skader i dei to fylka. Delar av Rogaland blei også råka av flaumen.

– Vatn gjer ofte svært stor skade. Det tar gjerne lang tid å tørke opp, så vatn er meir krevjande enn vind når det gjeld reparasjon og gjenoppbygging i etterkant av uvêret, seier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Ho seier at tala dei nå går ut med er foreløpige og kjem til å endre seg. Forsikringsselskapa har styrkt bemanninga for å hjelpe dei berørte.

Finans Norge administrerer Norsk Naturskadepool, der alle skadeforsikringsselskapa i Noreg er medlemmer. Tala inkluderer ikkje skader på bilar, båtar, campingvogner eller skader på infrastruktur.

(©NPK)