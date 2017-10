Regjeringa vil arbeide for eit berekraftig velferdssamfunn

– Regjeringa vil sikre at det samfunnet vi overleverer til våre barn er i endå betre forfatning enn det vi overtok frå våre foreldre. Regjeringa vil arbeide for eit samfunn som er berekraftig økonomisk, sosialt og miljømessig, las kongen frå talen under den høgtidelege opninga av det 162. storting.

I talen viser regjeringa til at vi har høg levestandard og rause velferdsordningar, at den frivillige innsatsen er stor og at ei rad fordommar høyrer fortida til.

– Det er kanskje tilfelle som gjer at kvar og ein av oss lever her og no. Men det er ikkje tilfelle som har skapt samfunnet vi alle nyt godt av. Det kjem av våre haldningar og den tillit vi har til kvarandre, sa kongen.

I regjeringas tale får også arbeidsvilje, evne til å skape arbeidsplassar og kloke stortingsvedtak æra for å bidratt til samfunnsutviklinga.

