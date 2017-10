Regjeringa varslar tøffare prioriteringar

– Dei siste tiåra har vore ein gyllen periode. Viktige økonomiske trendar har gått vår veg. No blir trendane brotne, sa kong Harald under den høgtidelege opninga av det 162. Storting måndag.

Kronprins Haakon og dronning Sonja var med da kongen las talen der innhaldet varslar dei viktigaste politiske prioriteringane til regjeringa for det kommande året.

Bodskapen var tydeleg: Gullalderen er over. Veksten i oljeinntektene vil halde fram å falle i ei tid der fleire eldre både vil bety lågare skatteinntekter og høgare utgifter til helse- og omsorgstenester.

Fastlandsøkonomien

Politikken til regjeringa vil derfor ta sikte på å få fleire til å stå lenger i jobb og få fleire inn i arbeid.

Som vanleg inneheldt trontalen lite konkret om korleis regjeringa ser for seg at dette målet skal nåast. Det kjem seinare, blant anna når forslaget til statsbudsjett for neste år blir lagt fram torsdag denne veka.

Kongen heldt fram å teikne eit bilde av ein økonomi i stor endring:

– På lang sikt er det veksten i fastlandsøkonomien som bestemmer velferdsøkonomien. Ein politikk for berekraftig velferd må derfor styrke vekstevna i økonomien, las han.

Godt utgangspunkt

Ifølgje regjeringa er det mykje som går vår veg allereie. Eller for å seie det med kongens ord frå talarstolen:

– Noreg har likevel eit godt utgangspunkt for å sikre eit berekraftig velferdssamfunn. Vi har solide statsfinansar, eit produktivt næringsliv og ein høgt utdanna arbeidsstyrke.

Av prioriterte satsingsområde varslar regjeringa at «skattar og avgifter må innrettast slik at bedriftene blir gitt gode arbeidsvilkår». Vidare blei infrastruktur, forsking, undervisning og kompetanseheving trekt fram som område som vil bli høgt prioritert. Det blir heller ingen reformpause frå regjeringas side, slik KrF-leiar Knut Arild Hareide tok til orde for i valkampen.

Dempar forventningane

Trontalen føyer seg dermed inn i eit mønster der både statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) prøver å dempe forventningane til det kommande statsbudsjettet.

– Det var riktig å bruke mykje pengar då det var behov for det. Men når politikken verkar og økonomien er i betring, er det riktig å ta eit steg tilbake, sa Solberg i førkant av budsjettkonferansen til regjeringa mot slutten av august.

– Veksten i oljepengebruken neste år blir lågare enn den har vore dei siste åra. Det er vekst i økonomien, det gir oss handlingsrom, men vi må prioritere hardare enn vi har gjort før, sa Jensen til Dagbladet måndag.

Klimaforpliktingar

Med regjeringas egne ord er det «eit berekraftig velferdssamfunn» som skal stå som overskrift på arbeidet til regjeringa det kommande året. Omgrepet omfattar både økonomiske, sosiale og miljømessige perspektiv.

– Noreg skal oppfylle klimaforpliktingar frå Parisavtalen. Måla er meir ambisiøse enn nokosinne. Saman med EU har vi gode moglegheiter til å nå dei, las kongen.

Også når det gjeld forsvar og sikkerheit rettar ein del av blikket mot Europa og Norden, sjølv om Nato og forholdet til USA framleis skal vere berebjelken, heitte det i trontalen.

