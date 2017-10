Regjeringa varslar nye tider – opposisjonen etterlyser ny politikk

– Dei siste tiåra har vore ein gyllen periode. Viktige økonomiske trendar har gått vår veg. No blir trendane brotne, sa kong Harald under den høgtidelege opninga av det 162. Storting måndag.

Kronprins Haakon og dronning Sonja var med da kongen las talen som varslar dei viktigaste politiske prioriteringane til regjeringa for det kommande året.

Bodskapen var tydeleg: Gullalderen er over. Veksten i oljeinntektene vil fortsette å falle i ei tid der fleire eldre både vil bety lågare skatteinntekter og høgare utgifter til helse- og omsorgstenester.

Politikken til regjeringa vil derfor ta sikte på å få fleire til å stå lenger i jobb og få fleire inn i arbeid. Velferda er avhengig av vekst i fastlandsøkonomien, heiter det vidare.

– Passivt

Arbeidarpartileiar Jonas Gahr Støre er ikkje ueinig i den økonomiske røyndomsskildringa regjeringa presenterer.

– Men eg hadde venta at dei skulle varsle fleire meldingar og prosjekt for å ta tak i dei utfordringane dei beskriv. Det å beskrive utfordringane Noreg står overfor er ganske enkelt gjort, seier han til NTB.

Han kallar talen «merkeleg passiv».

– Eg er spent på å sjå framover kva dei faktisk skal gjere med utanforskap, klima, fleire eldre. Det fekk vi lite nytt om, seier han.

– Tamt

Stortinget var pynta med blomster og flagg. I vandrehallen fekk bunads-, kjole- og dresskledde politikarar og gjester servert lekre sjokoladebitar og eplesaft, etter at dei kongelege hadde spasert ut igjen på dei raude løparane. Opninga av Stortinget er første og fremst ein festdag. Men det var fleire som etterlyste ny politikk.

– Dette var tamme saker, sjølv til trontale å vere, sa Audun Lysbakken (SV).

Une Aina Bastholm frå MDG kalla talen visjonslaus og meiner det trengst «fundamentale endringar i politikk og kultur» for å takle utfordringane Noreg står overfor. Raudt-leiar Bjørnar Moxnes sa seg ueinig påstanden frå regjeringa om at forskjellane er små.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) meiner talen viser at regjeringa vil halde stø kurs blant anna når det gjeld sentralisering.

Krf-leiar Knut Arild Hareide, som har gått ut av eit formelt samarbeid med Høgre-Frp-regjeringa, påpeikte også mangelen på nyheiter, men gav regjeringa ein klapp på skuldra for å ha modernisert forma på trontalen.

– Inga oppramsing

Statsminister Erna Solberg (H) avviser at mangelen på politiske grep i trontalen viser at regjeringa er tomme for idear.

– Det er opposisjonens privilegium å kalle den tam. Det er i alle fall blitt ein tale, og ikkje berre ei oppramsing av stortingsmeldingar. Det var det før, seier ho til NTB.

– Vi skal vise samanhengen i politikken og utfordringane framover. Trontalen har aldri vore brukt til å annonsere nye politiske grep.

«Eit berekraftig velferdssamfunn» er overskrifta regjeringa sjølv har valt for arbeidet for det neste året.

– Det vi gjer no, skal sørgje for at vi har ein meir robust økonomi som kan bere dei verkelege store utgiftene til alderspensjon og eldreomsorg når dei kjem. Derfor må vekst prioriterast, seier statsministeren.

Utdanning og sårbare barn

Torsdag legg finansminister Siv Jensen (Frp) fram forslaget frå regjeringa til statsbudsjett. Då startar haustens politiske dragkampar for alvor. Regjeringa skal forhandle med KrF og Venstre, som ikkje har endeleg avklart forholdet til regjeringa vidare.

Venstre-leiar Trine Skei Grande seier seg nøgd med at klima og miljø hadde ein så sentral plass i talen, der regjeringa heldt fast ved forpliktingane i Parisavtalen.

– Men eg er litt lei meg for at utdanning ikkje hadde ei sterkare rolle, seier ho til NTB, og viser at utdanning er viktig for å takle utfordringane for Noreg i framtida.

Hareide meiner satsing på sårbare barn er viktig for berekrafta i samfunnet, og trekker spesielt fram fleire lærarar og støtte til valdsutsette barn som viktige saker.

