Regjeringa stoppar tilskotet til Islamsk Råd

Kulturdepartementet meiner det er vesentleg tvil om Islamsk Råd Norge (IRN) er i stand til å vareta sine oppgåver som brubyggjarorganisasjon, dialogpartnar og samarbeidspartnar for trus- og livssynssamfunn, organisasjonar, sivilsamfunnet og det offentlege.

Pengane vil med tilslutning frå Stortinget bli lyst ut til andre dialogformål.

– Religionsdialog er eit avgjerande bidrag til integrering. Derfor har regjeringa auka midlane til dette føremålet. Det er no vesentleg tvil om IRN bidrar til å oppfylle føremålet, og derfor vel regjeringa å stoppe driftsstøtta til rådet, seier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

Statsråden seier at regjeringa ønsker meir religionsdialog og vil heller at pengane går til støtte til dialogprosjekt.

– Når departementet no anbefaler for Stortinget at IRN ikkje lenger skal få statsstøtte, er det fordi tilliten til IRN ikkje lenger er til stades. Konfliktane i og rundt IRN får tydelege konsekvensar for evna organisasjonen har til å gjere det dei får pengar for å gjere. Trusdialogen er for viktig til at IRN skal få stå i vegen, seier kulturministeren.

