Pause for Ubers hovudteneste i Noreg

Selskapet kunngjorde måndag at dei set verksemda Uber Pop på pause inntil vidare.

– Vi ønsker å signalisere at vi ønsker å bli regulert. Det har vi sagt lenge, seier sjefen for Uber i Noreg, Carl Edvard Endresen, til NTB.

Kunngjeringa kjem like før Samferdselsdepartementet skal svare Eftas overvakingsorgan ESA om kva Noreg vil gjere med regelverket. Fristen er 27. oktober – tre dagar seinare trer Uber-pausen i kraft.

ESA krev at Noreg endrar løyvesystemet for persontransport fordi ordninga i dag er til hinder for fri konkurranse.

– Pressar regjeringa

Norges Taxiforbund meiner Uber burde blitt stoppa for lenge sidan.

– Dette er jo ulovleg verksemd. Dette er berre eit spel for galleriet for å presse regjeringa når dei skal gi sitt svar til ESA. At ei ulovleg verksemd skal få lov til å drive eit slikt spel, synest eg er heilt uhøyrt, seier styreleiar Øystein Trevland i Norges Taxiforbund til NTB.

Han trur regjeringa vil ha gode argument fordi ESA ikkje har sagt noko om løyve.

– Løyva skal jo bestå, og sånn sett kjem det jo aldri til å bli noka opning for Uber, fastslår Trevland

Har tru på regelendring

I Uber har ein tru på at Noreg vil følgje ESAs bøn. Om det skjer, og avgrensinga på talet på løyve blir fjerna, vil Uber komme tilbake med tenester som normalt.

Endresen er opptatt av å få fortgang i prosessen, og vedgår at selskapet med pause-meldinga ønsker å understreke alvoret for Samferdselsdepartementet.

Han meiner fleire ting peikar i retning av ei regelendring, blant anna at regjeringspartia i sine program går inn for ei oppmjuking av løyveordninga og at også mogleg samarbeidspartnar Venstre har uttalt seg i positive ordelag. Dessutan tvilar han på at Noreg ønsker å legge seg ut med Efta-domstolen.

– Vi har også klinkande klare anbefalingar frå delingsøkonomiutvalet, som gjekk inn for å skrote heile løyveordninga, seier han.

Dialog med skattemyndigheitene

Uber har i innspel til Samferdselsdepartementet foreslått fleire tiltak for regulering. Dei ønsker å følgje ønska frå skattemyndigheitene om automatisk innrapportering av inntekta til sjåførane. Selskapet vil også inngå avtalar med organisasjonar som tilbyr pensjons- og forsikringsordningar for sjåførane. I tillegg ønsker selskapet at sjåførane skal få tildelt køyresetel.

– Vi skal passe på sikkerheita til forbrukarane, på dei som køyrer og på skatteinngang, seier Endresen.

Det er den tradisjonelle Uber-tenesta med vanlege personbilar som ikkje lenger blir tilgjengeleg her i landet etter 30. oktober. Den meir eksklusive tenesta Uber Black, med svarte limousinar, og Uber XXL med køyretøy med opptil 16 sete, er løyvebasert og held fram.

Fekk millionbot

Selskapet fekk nyleg ei bot på 5 millionar kroner for brot på yrkestransportlova. Politiet i Oslo fann at Uber har operert ulovleg fordi selskapet har drive persontransport utan nødvendig løyve. Uber nekta å vedta bota, og saka vil dermed bli avgjort i rettsstellet.

Endresen avviser at bota har noko å gjere med avgjerda om trekkje seg ut.

– Det er ikkje noko direkte samband der. Vi meiner regelverket er uklart, det er også grunnen til at vi valde å ikkje vedta førelegget, seier han.

