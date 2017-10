Norskfødde innvandrarar tener meir enn foreldra sine

Innvandrarhushald har lågare inntekter enn heile befolkninga totalt, men det er store variasjonar i inntektsnivået ut ifrå kor ein kjem frå, årsaka til innvandringa og kor lenge ein har budd i landet, viser tala frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Norskfødde med innvandrarforeldre klarer seg betre økonomisk enn dei som sjølv har innvandra. Dette er ei gruppe som består av mange unge, og nesten ingen over 40 år. Norskfødde mellom 25 og 39 år med innvandrarforeldre hadde ein inntekt som utgjorde 97 prosent av inntektsnivået til jamaldra i heile befolkninga. Blant personar i same aldersgruppe som sjølv har innvandra til Noreg, ligg inntektsnivået på 79 prosent av nivået i same aldersgruppe i heile befolkninga.

Sett under eitt har innvandrarbefolkninga i Noreg berre 77 prosent av inntektsnivået til heile befolkninga i 2015. Innvandrarar som kjem frå EU har eit inntektsnivå på 84 prosent, mens innvandrarar frå verdsdelar som Afrika og Asia har eit lønnsnivå som svarar til eit gjennomsnitt på 70 prosent av inntektsnivået til heile befolkninga.

Inntektsnivået blir målt ved hjelp av ein meridian som blir rekna ut ifrå inntekt etter skatt per forbrukseining i hushaldet.

