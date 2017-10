Veslemannen har aldri vore i større bevegelse

75.000 liter vatn har i tidsrommet mellom klokka 00.40 og 06.00 blitt tilført fjellpartiet Veslemannen. Vasstilførselen har gitt stor effekt, og fjellet bevegar seg no over ti centimeter i døgnet. Enkelte stader er bevegelsen oppe i 15 centimeter i døgnet, opplyser NVE på ein pressekonferanse fredag morgon.

– Det er eit høgt tal. Vi har aldri opplevd så stor bevegelse før, seier sjefgeolog Lars Harald Blikra ved Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Klokka 03.45 var det steinsprut og ras på fjellet. Blikra opplyser at fjellet no er inne i ein akselerasjonsfase, men at tilstanden fort kan endre seg.

Geologen presiserer at det berre er Veslemannen som er i bevegelse.

Han kan ikkje seie noko konkret om når fjellet vil falle, men situasjonen blir overvaka nøye.

– Bevegelsane er store, og farenivået er raudt, seier Blikra.

Ordføraren i Rauma kommune, Lars Olav Hustad, opplyser at dei evakuerte har det fint og at politiet har kontroll på området.

På spørsmål om når fjellet vil rase, viser Hustad til NVE.

– Men vi ønsker at det skal skje i dag, legg han til.

Veslemannen er ein liten del av det ustabile fjellet Mannen. Måndag 2. oktober vart det varsla oransje farenivå, og tysdag auka farten opp til 20 millimeter per døgn som følgje av nedbør som kom som regn og snø.

Farten har halde seg høg etter det, og torsdag ettermiddag kom det igjen nedbør. Bevegelsane auka raskt, og klokka 22 vart det varsla raudt farenivå.

Bebuarane i fareområdet vart torsdag kveld evakuerte, og NVE starta forsøket på å provosere fram eit ras ved å tilføre vatn til det ustabile fjellpartiet rundt midnatt natt til fredag.

