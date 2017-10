Stoppa polsk trailer med 22.000 liter øl

Kvar dag køyrer 1.300 trailerarmed last inn til Noreg over Svinesund. Erfarne tollarar fatta mistanke til vogntoget som prøvde å forlate tollstasjonen på Svinesund om kvelden 6. august. Sjåføren (46) hadde vore inne på tollområdet, men ikkje fortolla noko last.

– Vogntoget var lasta med 22.680 liter øl og 862 liter brennevin. Dette er eit stort tollbeslag av alkohol. Det utgjer nær 1,7 million kroner i avgifter, seier seksjonssjef Wenche Fredriksen i grensekontrollen på Svinesund.

Etter funnet blei sjåføren tatt hand om av politiet og lasta beslaglagt av tollvesenet.

