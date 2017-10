Solberg: Fredsprisen til ICAN er fortent

– Eg vil først og fremst gratulerer ICAN med Nobels fredspris for 2017. ICAN har gjort ein stor jobb for å samle det sivile samfunnet og mobilisere for ei verd fri for kjernevåpen. Det er ein fortent pris, seier Solberg.

Ho understrekar det Den Norske Nobelkomité la vekt på, at det er heilt openbert at ein atomkrig vil få katastrofale, humanitære følgjer.

– Det å avskaffe kjernefysiske våpen ville gjort verda tryggare, fastslår ho.

Solberg forsvarar likevel avgjerda til regjeringa om at Noreg ikkje skal signere FN-traktaten om eit forbod mot atomvåpen.

– Noreg deler ambisjonen og ønsket om ei verd fri for atomvåpen. Men det er også sånn at Noreg ikkje kjem til å underteikne avtalen gjort i FN. Vi kjem ikkje til å støtte forslag som svekkjer Nato, seier Solberg.

Ho seier arbeidet må skje innanfor ikkjespreiingsavtalen der dei fem store landa med størst kjernefysisk kapasitet er deltakarar.

– Det er gjennom den type arbeid der land med kjernefysisk kapasitet deltar, at vi faktisk kan få til reell nedrusting og reell stans i spreiinga av kjernefysiske våpen, slik at vi etter kvart vil kunne fjerne dei framover, seier Solberg.

(©NPK)