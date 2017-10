Robert Mood valt til ny president i Norges Røde Kors

– Eg takkar audmjukt for tilliten landsmøtet har gitt meg. Eg vil bli Norges Røde Kors' president fordi eg er overbevist om at frivillig innsats for å avdekkje, hindre og lindre nød er noko av det finaste og viktigaste vi har. Innsatsen dei frivillige i Røde Kors legg ned, er viktig for å styrkje lokalsamfunna, seier den nyvalde presidenten i ei pressemelding.

– Eg håpar å bidra med erfaringane frå inn- og utland for å vidareutvikle Norges Røde Kors og vere ein ambassadør for alle våre frivillige, seier Mood, som fredag blei samrøystes valt på landsmøtet til organisasjonen i Haugesund.

Mood blei generalinspektør for Hæren i 2005, før han tok fleire profilerte internasjonale oppdrag. Han gjekk av med pensjon som generalløytnant og sjef for Den norske militærmisjonen i Brussel (Nato).

I fjor fekk han Fritt Ords ærespris «for å ha vist stort ytringsmot i kritiske debattar om Forsvarets rolle i samfunnet».

Mood overtar vervet etter Sven Mollekleiv, som går av etter ni år som øvste leiar.

