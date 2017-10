Nobels fredspris til Den internasjonale kampanjen for forbod mot atomvåpen, IRAN

– Vi lever i ei verd der faren for bruk av atomvåpen er større enn på lenge, sa Nobelkomiteens leiar Berit Reiss-Andersen då ho kunngjorde prisen.

– Enkelte statar moderniserer sine atomvåpenarsenal, og det er reell fare for at fleire land vil prøve å skaffe seg atomvåpen, noko Nord-Korea er eit eksempel på, fortsette ho.

ICAN vart lansert i 2007 og tel i dag meir enn 270 partnarorganisasjonar i 60 land.

Kampanjen arbeider for å mobilisere folk i alle land til å inspirere, overtale og presse sine regjeringar til å støtte forhandlingar om ein traktat som forbyr kjernefysiske våpen.

– Organisasjonen får prisen for sitt arbeid med å påpeike dei katastrofale humanitære konsekvensane av all bruk av atomvåpen og for sin banebrytande innsats for å få til eit traktatfesta forbod mot slike våpen, sa Reiss-Andersen.

– Atomvåpen utgjer ein konstant trussel mot menneskja og alt liv på jorda. Gjennom bindande internasjonale avtalar har verdssamfunnet tidlegare vedtatt forbod mot landminer, klasevåpen, biologiske og kjemiske våpen. Atomvåpen er endå meir øydeleggjande, men er så langt ikkje blitt gjenstand for eit tilsvarande folkerettsleg forbod, la ho til.