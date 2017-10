Komitékabalen klar på Stortinget

Den endelege fordelinga av alle posisjonar er ikkje offisielt stadfesta av partia enno, men dei fleste postane var fredag ettermiddag avklarte.

Venstre stadfesta fredag ettermiddag at det blir Abid Raja som går inn i presidentskapet etter at Høgre gav den eine av sine to plassar til partiet som takk for godt og langt samarbeid.

Raja seier han ser på vervet som ei stor ære. Partileiar Trine Skei Grande seier at for Venstre skal ikkje presidentskapet vere ei påskjøning for lang og tru teneste, men brukast aktivt i det politiske arbeidet.

– Eg trur Abid vil kunne bruke den plassen til å forsterke det arbeidet han har gjort internasjonalt, spesielt knytt til religionsfridom, seier Grande.

Ap varsla samtidig at dei vil stille Eva Kristin Hansen som motkandidat til Høgres omstridde kandidat Olemic Thommessen til vervet som stortingspresident. Stortinget skal stemme over kandidatane til presidentskapet laurdag, og det er venta at Thommessen vil vinne med knappast mogleg fleirtal med støtte frå KrF og Venstre.

– Det blir ei votering, det er veldig uvanleg, men eg registrerer at Ap gjer dette. Vi håpar vi har den støtta vi håpar på frå Venstre, KrF og Frp, seier Høgres parlamentariske leiar Trond Helleland i ein kommentar.

Sp, SV, Raudt og MDG har allereie varsla at dei ikkje vil støtte Thommessen.

– Makta rår

Når det gjeld leiarverva i dei tolv ulike stortingskomiteane stadfesta Frp fredag ettermiddag at partiet får leiarskapen i arbeids- og sosialkomiteen og utdanningskomiteen. Det blir høvesvis Erlend Wiborg og Roy Steffensen som skal ha desse verva.

Arbeidarpartiet skal også ha ønskt seg leiarvervet i arbeidskomiteen for nestleiar Hadia Tajik, ifølgje Dagbladet.

– Makta rår, seier Ap-leiar Jonas Gahr Støre i ein kommentar til avisa om fordelinga.

Ifølgje avisa skal Ap sitje igjen med leiarskapen i utanrikskomiteen med Anniken Huitfeldt, justiskomiteen med Lene Vågslid og i kontroll- og konstitusjonskomiteen med Dag Terje Andersen.

Høgre tar leiarskapen i finanskomiteen med Nikolai Astrup, i transport- og kommunikasjonskomiteen med Helge Orten og i familie- og kulturkomiteen med Tone Wilhelmsen Trøen.

SV får kommunalkomiteen

Venstre får behalde Ola Elvestuen som leiar i energi- og miljøkomiteen og Sps Geir Pollestad held fram som leiar i næringskomiteen, stadfestar dei to partia.

SV hadde ingen komitéleiarverv i førre periode, men blir påskjøna med leiarvervet i kommunalkomiteen etter sitt gode valresultat i år. Karin Andersen blir leiar av komiteen.

KrF får Olaug Bollestad inn som komitéleiar i helse- og omsorgskomiteen.

Einmannsgruppene til Raudt og Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) får ingen leiarverv, men har begge valt å plassere seg i finanskomiteen. MDGs Une Aina Bastholm har valt å sitje i energi- og miljøkomiteen i tillegg.

