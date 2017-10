Førebels uaktuelt med grensekontroll til USA på Oslo lufthamn

Noreg og Sverige har i fleire år jobba med å få på plass ei ordning med såkalla preclearance for flyreisene til USA. Ordninga inneber at amerikanske tenestemenn frå US Customs and Border protection blir utstasjonerte ved flyplassar i dei to landa og sjekkar innreisepapira til reisande til USA.

Sverige har komme lengst i prosessen, og er i gang med å førebu nødvendige lovendringar slik at amerikanske tenestemenn kan utføre sitt virke ved Arlanda i Stockholm.

Statssekretær Tom Cato Karlsen i Samferdselsdepartementet (Frp) opplyser til Aftenposten at også Norge nyleg starta forhandlingar med USA for å få på plass såkalla preclearance.

Han bekreftar likevel samtidig at amerikanarane krev at flyplassen må ha minst eitt amerikansk flyselskap med rute til USA før det blir aktuelt med forenkla passkontroll.

Oslo har ikkje hatt det sidan United Airlines la ned ruta til New York i september 2016.

Jasper Spruit, direktør for trafikkutvikling i Avinor, har likevel tru på at denne brikka skal kunne falle på plass i nærmaste framtid.

– Avinor jobbar heile tida med å knyte seg til nye ruter og nye selskap. Vi er også i dialog med amerikanske selskap. Vi trur eit amerikansk selskap vil vere på Oslo lufthamn i løpet av ikkje altfor lang framtid, opplyser han.

(©NPK)