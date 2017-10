Brende: – Så lenge andre land har atomvåpen, må Nato ha det

– Statsministeren og eg har gratulert ICAN, men vi kan ikkje støtte eit forbod i FN mot atomvåpen når ingen av dei landa som har atomvåpen, er med. Og så lenge dei landa har atomvåpen, så må Nato ha det, seier Brende i ein kommentar til TV 2 om årets fredsprisvinnar.

Brende åtvarar om at forbodsvedtaket i FN heller kan svekkje prosessar som er i gang på nedrustingsfeltet.

– Det vi bør ha fokus på, er at Kim Jong-un og ikkje-statlege aktørar ikkje får tak i atomvåpen. Det er ikkje-spreiing som er viktig, seier han.

Brende har tidlegare karakterisert forbodsarbeidet i FN som «populistisk» og uttalt at Noreg tok eit vegval mot enkle løysingar ved å stemme nei til forslaget. På spørsmål om han ser likt på dette i dag, svarer Brende:

– Det eg sa, var at forbodsinitiativet i FN var eit slag i lause lufta. Kva vil eit vedtak om forbod hjelpe viss ingen av dei som har atomvåpen er med? Viss Noreg, som medlem av Nato, skulle stemt for eit forbod, ville det innebere at Noreg måtte seie at Nato måtte avskaffe atomstrategien sin samtidig som vi skal sjå på at andre land har atomvåpen. Det eg er for, er at alle driv nedrusting, og at alle kan kontrollere at den nedrustinga skjer. Noreg står stødig i sitt ankerfeste i Nato, og så lenge det er slik at andre land har atomvåpen, må Nato også ha det, seier Brende.

