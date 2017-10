Bergen innfører cruise-tak

Det nye tiltaket er ei semje mellom kommunen, Bergen reiselivslag og Bergen og Omland hamnevesen.

– Vårt felles mål er at Bergen også i framtida skal vere ein attraktiv by for cruiseturistar, andre turistar, og bergenserne sjølv. Då må vi sørgje for at cruisetrafikken vert halden på eit handterleg nivå utan dei store opphopingane, seier byråd for klima, kultur og næring, Julie Andersland.

Passasjertaket vil gjelde for alle nye bookingar. Anløp av cruiseskip vert tinga opp til fleire år fram i tid, så endringane vil ikkje tre i kraft før 2020.

– Eit tak på talet på skip og passasjerar vil både gi betre luft og mindre trengsel i byen. Med dette viser Bergen seg som ein framtidsretta og visjonær by, seier Bergen og Omland hamnevesens styreleiar Jan Erik Kjerpeseth.

