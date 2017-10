Ap stiller med Eva Kristin Hansen som presidentkandidat

– Eg er ønskt av partiet mitt, og eg er veldig glad for å vere kandidat for Arbeidarpartiet. Så er sjansen for å bli valt vel noko usikker, seier Hansen til NTB.

Venstre og KrF har langt på veg signalisert at dei vil stemme saman med regjeringspartia, noko som i så fall vil sikre ein ny periode for Thommessen.

I forkant av voteringa laurdag ligg Hansen uansett an til å bli einaste kvinne i presidentskapet.

– Det er ganske spesielt med tanke på Stortingets ansikt overfor omverda at alle parti bortsett frå Ap fremmar forslag på menn, seier Hansen.