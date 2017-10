Rustskadd Johanneskyrkje-spir i Bergen kan falle ned

– Du kan ikkje sjå det før du kjem tett på. Derfor har det ikkje vore oppdaga før, seier Jan Vidar Fagertveit i Akasia, selskapet som har undersøkt Johanneskyrkja på vegner av Bergen kyrkjelege fellesråd.

Johanneskyrkja frå 1894 står øvst på Nygårdshøyden og har Bergens høgste tårn, som kneisar 61 meter over bakken. Delar av spiret er allereie rusta vekk og har falle ned. No har Riksantikvaren har gitt grønt lys til ein hasteaksjon for å få ned korset før vinterstormane kjem.

Rustskaden vart oppdaga i samband med ei større undersøking av vedlikehaldsetterslepet på kyrkja. Totalt kan det koste fleire millionar. Mariakyrkja i Bergen er nyleg restaurert for 125 millionar kroner, og vedlikehaldet av Korskyrkja og Domkyrkja kan koste minst ein halv milliard.

