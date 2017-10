Meteorologisk institutt skal vurdere seg sjølv etter uvêret i Sør-Noreg

I helga vart delar av Sør-Noreg hardt ramma av flaum, og uvêret førte til store materielle skadar. Sidan har Meteorologisk institutt fått kritikk for å ikkje ha sendt ut ekstremvarsel i forkant.

No melder Meteorologisk institutt at dei vil vurdere seg sjølv. Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal fortel at han ikkje kan gå inn på dei interne vurderingane som vart gjort, men han tar sjølvkritikk for handteringa av uvêret.

– Alle beredskapsmyndigheiter vart varsla om nedbørsmengda som kom, og vi trefte på mengda også. Så sjølve vêrvarselet vårt var presist. Det vi kanskje ikkje gjorde rett var vurderinga om å ikkje sende ekstremvarsel, seier Løvdal til NRK.

Tal frå Norsk Naturskadepool, IF og Finans Norge viser at forsikringsselskapa hittil har fått 2.300 skademeldingar, til ein verdi av om lag 250 millionar kroner.

