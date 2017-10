Nær halve Stortinget vil stemme mot attval av Thommessen

Høgre valde å slå ring om Thommessen, som har måtta tole kraftig kritikk frå Stortinget for måten han har handtert vervet sitt på. Onsdag blei det klart at Stortingsgruppa til Høgre går inn for attval – noko som skjedde til akklamasjon.

Trond Helleland, nyattvald parlamentarisk leder, seier det har vore ein vanskeleg periode, men at stortingsgruppa meiner Thommessen er den rette til å leie Stortinget vidare.

– Olemic har vore under veldig press. Særleg i samband med byggjesaka på Stortinget. Det synest eg han stod godt i. Han svarte godt i debatten i Stortinget, seier Helleland til NTB.

– Det å stikke av når det blir vanskeleg, det er ikkje noko god opsjon. Olemic har stilt seg til disposisjon for ein ny periode, og vi har gitt han tillit, seier han.

Einaste kandidat

Høgre hadde aldri nokon andre namn på blokka, ifølgje Helleland. Det skal heller ikkje ha vore nokon som varsla at dei kunne vere interesserte, om dei blei spurt.

– Det er noko namn som er teke opp i diskusjonen. Det var berre spekulasjonar basert på personar i Høgres gruppe som har litt fartstid, seier Helleland.

Thommessen fekk kraftig kritikk av eit samla Storting før sommaren for handteringa si av budsjettoverskridinga i samband med ombygginga på Stortinget. Det er berre éin av fleire saker som har skadd tilliten og ryktet til Høgre-politikaren.

Opposisjonen stemmer mot

Normalt får stortingspresidenten støtte av eit samla Storting, sjølv om det har hendt at noko stemmer blankt. Men summen av dei vanskelege sakene gjer at Thommesen ikkje vil få støtte frå opposisjonen.

– Vi er overraska over at Høgre vel å fremme Thommessen som kandidat. Arbeidarpartiet vil ikkje støtte dette. Vi har ikkje tatt stilling til om vi skal stemme blankt eller fremme ein eigen kandidat, seier Ap-nestleiar Hadia Tajik.

Tidlegare har også Senterpartiet og SV gjort det klart at dei ikkje ønsker Thommessen attvalt. Dermed ligg det an til at 79 av 169 stortingsrepresentantar ikkje vil gi han stemma si.

– Det er uklokt av Høgre å ikkje fremme ein samlande kandidat. SV stemte for mistillit mot den sitjande presidenten før sommaren. Det var godt grunngive, og det er sjølvsagt svært vanskeleg for oss å støtte ein president vi meiner gjorde seg fortent til mistillit i førre periode, seier SV-leiar Audun Lysbakken, som torsdag vil innstille på at SV skal stemme mot.

Vurderte ikkje å trekke seg

I Høgre har den varsla motstanden frå opposisjonen ikkje vege særleg tungt. Helleland svarer at han registrerer det som er sagt, men at han likevel håper på brei støtte for Thommessen. Kandidaten til Høgre vil ha fleirtal, ettersom dei fire partia på borgarleg side skal vere samde om å stå saman om konstitueringa av Stortinget.

KrF skal ifølgje Aftenposten ha bedt Høgre vurdere andre kandidatar, men stiller seg bak kandidaturet.

– Det er opp til Høgre å finne kandidaten sin, og KrF stør deira val, seier nestleiar Kjell Ingolf Ropstad.

Olemic Thommesen seier han er audmjuk og stolt over å ha blitt fremja for attval. Trass i kritikken, har han ikkje vurdert å trekke seg.

– Vi har krevjande saker framfor oss. Det ligg klare bestillingar frå Stortinget til den nye presidentskapen. Eg meiner eg har viktige erfaringar med meg for å ta slike oppgåver, seier han.

