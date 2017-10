Loddebestanden i Barentshavet tar seg opp igjen

I fjor og året før konkluderte forskarane med at loddebestanden stod i fare for å kollapse. I år ser det derimot mykje betre ut.

– Spesielt var det meir modnande lodde enn forventa, det vil seie to- og treåringar som blir klare for gyting til vinteren, seier havforskar Georg Skaret.

Lodda blir sett på som ein nøkkelbestand i Barentshavet og er viktig mat for blant anna torsk, sel og kval. Derfor har forskarane vore bekymra over funna dei to førre åra.

– Det ser ut til at torsken har klart seg godt gjennom loddekollapsen. Den ser ut til å vere i god behald, og no ligg det an til at den får betre tilgang på mat i nærmaste framtid, seier Skaret.

Økosystemtoktet i Barentshavet blir gjort ein gong i året av Havforskingsinstituttet og det russiske søsterinstituttet PINRO i Murmansk.

(©NPK)