Høgre foreslår at Thommessen fortset som stortingspresident 

Thommessen har representert Høgre på Stortinget sidan 2001, og vore stortingspresident sidan 2013. Han har vore ein omstridt stortingspresident på grunn av byggjesaka på Stortinget, og det har derfor vore knytt uvisse til om Høgre ville gå inn for kandidaturet hans.

– Eg er stolt og audmjuk over at stortingsgruppa til Høgre har foreslått meg som stortingspresident. Eg meiner eg har viktige erfaringar frå siste periode for nettopp å ta fatt på dette arbeidet, seier Olemic Thommesen.

– Dersom eg blir valt på laurdag, ser eg fram til å jobbe med det nye Stortinget på tvers alle partilinjer. Døra mi vil vere open, og eg vil gjere mitt ytste for at Stortinget skal fylle rolla si som den viktigaste demokratiske arenaen i landet. Vi har mange oppgåver å ta fatt på. Blant anna ligg det klare bestillingar etter byggjesaka i juni, seier han

