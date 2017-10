Fleirtalet av vaksne nordmenn veg for mykje

Éin av fire vaksne har fedme, viser ein oppdatert rapport frå Folkehelseinstituttet, som blir publisert onsdag.

– Overvekt og spesielt fedme er ein risikofaktor for sjukdommar som blant anna hjarteinfarkt, type 2 diabetes og enkelte kreftsjukdommar. Fedme gir også auka risiko for slitasje i hofte og kne. Mange med fedme kjenner seg dessutan stigmatisert, seier overlege Haakon E. Meyer ved Folkehelseinstituttet.

Fleire tyngre menn

Det er litt fleire menn enn kvinner som er feite – 25 prosent – mot 21 prosent av kvinner. Men når ein ser nærmare på denne gruppa, er det ein høgare del kvinner som slit med sterk fedme. Det vil seie fedme i grad to eller tre, noko som er ein kroppsmasseindeks på meir enn 35 eller 40.

Helsestyresmaktene følgjer nøye med på utviklinga. Meyer peikar på at bildet er samansett når det gjeld folkehelseutfordringar.

– Førekomsten av hjarte- og karsjukdommar har gått ned sjølv om gjennomsnittsvekta har gått opp. Ein årsak kan vere at vi samtidig har hatt ei gunstig utvikling når det gjeld feittkvalitet i kosthaldet, nedgang i blodtrykket og færre som røykjer. Vi må hugse at overvekt og fedme er ein av fleire risikofaktorar for sjukdom, seier han.

Unge slit også med vekt

Tala viser at vekta også har auka for dei unge vaksne dei siste tiåra. Tromsøundersøkinga frå 2012–13 viste at 21 prosent av unge kvinner og 28 prosent av unge menn i alderen 18–20 år hamna i kategorien overvektig eller med fedme. Tilsvarande utvikling ser ein i mange andre land.

– Overordna har det truleg si forklaring i at vi lever i eit fedme-fremjande samfunn som legg til rette for eit matinntak som er høgare enn forbruket. Det er lett å ete for mykje og å bevege seg for lite, seier Meyer.

Vektauken for barn flatar ut

Helsestyresmaktene har tidlegare ropt varsku om vektauken blant barn, men denne auken ser no ut til å ha stoppa.

Det siste tiåret har den samla delen skulebarn som har overvekt eller fedme forandra seg lite, ifølgje rapporten. Om lag kvart sjette barn veg for mykje.

– Det er gledeleg at delen barn med overvekt og fedme har stabilisert seg og ikkje lenger aukar, seier Meyer.

Fakta om fedmerapporten

* 25 prosent av menn og 21 prosent av kvinner har fedme.

* 6,7 prosent av kvinner har fedme grad to eller tre, der KMI er over 35 eller 40. Det same gjeld 5,4 prosent av menn.

* Delen overvektige barn er 50 prosent høgare på landsbygda enn i byar.

* Førekomsten av overvekt og fedme blant ungdom er høgast i Nord-Noreg og lågast på Sørlandet og Austlandet.

* Blant vaksne er prosentdelen med fedme lågare blant dei som har høg utdanning enn dei med låg.

* Blant barn er delen med overvekt 30 prosent høgare blant barn av mødrer med låg utdanning enn barn av mødrer med høg utdanning.

* Kroppsmasseindeks (KMI) er eit mål for vekt i forhold til høgde, kilo/m². Fedme blir delt inn i tre undergrupper – KMI over 30, over 35 og over 40.

* Omgrepet sjukleg fedme blir brukt om KMI over 40 eller om KMI over 35 med minst éin følgjesjukdom.

(©NPK)